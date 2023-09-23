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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المواجهات مع الاحتلال.. تقديرات إسرائيلية حول استمرار التوترات في غزة

صدى البلد

أفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن التوتر مع حدود غزة سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.


ونقل المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية ألموج بوكير عن مصدر أمني قوله من وجهة نظر أصحاب القرار، أحداث الأسبوع الماضي عند الحدود بسيطة وبالتالي رد الجيش كان متناسباً، وطالما لم تتطور الأحداث إلى إطلاق الصواريخ فإن القرار هو عدم التصعيد.

وأضاف أن المواجهات والحرائق عند حدود قطاع غزة ستستمر من يومين لثلاثة أيام.

كما أفاد موقع كول هجدشوت العبري مساء اليوم عن مصدر إسرائيلي وصفه بالكبير قوله: "إن ما يبدأ بمواجهات ينتهي بمعركة"، وذلك في اشارة الى المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر على حدود غزة.

ويتظاهر المئات من المواطنين بشكل يومي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا رفضًا لممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى، وضد الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث يطلق الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز نحو المتظاهرين، مما أدى لوقوع اصابات بينهم.

كما قامت طائرات الاحتلال على مدار الأيام القليلة الماضية بقصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع.

كما كشفت مصادر عبرية اليوم ، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعرضت لإطلاق نار مباشر شرق غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن دورية لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار شرق غزة.

كما قال موقع والا العبري، أن الفلسطينيين يطلقون النار من مسدسات، نحو قوات الاحتلال عند الحدود مع غزة

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