عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية

ميتسوبيشي أوتلاندر
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي مجموعة مميزة من السيارات الجديدة، خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية، مثل ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023.

 

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.

 

حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD ، نظام كشف حركة مجسم.

 

كما تتوفر ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بقفل الباب التلقائي مساعد الفرامل  BA التحكم بالمقود الأوتوماتيكي  (AUC)، وسائد هوائية يبلغ عدها ستة، والتحكم في ثبات المركبة  (VSC)، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، وسادة هوائية للمشاة، ونظام المساعدة على تسلق المرتفعات.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

قياسات و أبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بطول الكلي 4.709 متر، وعرض الكلي 1.897 مم، وإرتفاع الكلي 1.745 مم، وقاعدة العجلات 2.705 مم، سعة صندوق السيارة 331، سعة خزان الوقود 55 لتر.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال 

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 السعودية ميتسوبيشي اوتلاندر الكروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موضوعات متعلقة

للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم

لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

اقتصادية.. 5 سيارات هاتشباك بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر بمدى طيران 160 كيلومترا

لو مسافر.. نصائح مهمة قبل التحرك بالسيارة

سعر سيات اتيكا الجديدة في مصر

سعر هيونداي توسان في السعودية

ترشيحاتنا

كانت تعتبره ابنها.. محمد العدل ينفي علاقة أحمد عصام بشقيقته ريم

بالأدلة.. علي جمعة يكشف تاريخ المصريين في الاحتفال بـ المولد النبوي| فيديو

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شابا طيلة عمره

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 24-9-2023

حافظي على صحة دماغك لمنع الإصابة بالزهايمر.. نصائح يجب اتباعها

جائزة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا في ذكرى العبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ