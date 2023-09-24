حسين لبيب يهاجم مرتضى منصور ويحسم طريقة تحصيل أموال عقوبة كهربا

حل حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك السابق، ضيفا على برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، متحدثا عن آخر التطورات بشأن النادى والانتخابات.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز التصريحات

حسين لبيب: الرعاة كانوا بيخافوا يتشتموا وعقود رعاية الزمالك الجديدة مثل الأهلي



أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، تحفظه على قناة نادى الزمالك، مؤكدا ضرورة تطويرها بشكل تام.

وأوضح أنه حال فوزه برئاسة نادى الزمالك سيكون له عقود رعاية كالتي يحصل عليها النادى الأهلى، معقبا:"الرعاه كانوا يخافون من التعاقد مع نادى الزمالك، والناس كانت بتخاف تمضي عقود لأنها كانت بتتلغى وتتشم بعدها".



حسين لبيب: مرتضى منصور بيبعتلى رسايل ويواجهني فى الانتخابات عبر رجاله

فجر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، مفاجأة صادمة تواجهه خلال ترشحه على منصب رئيس نادى الزمالك، لافتا إلى أنه يواجه المستشار مرتضى منصور خلال الانتخابات الحالية عبر رجاله.

وأوضح حسين لبيب إلى أنه مازال إلى اليوم يتلقى رسائل مرتضى منصور، ولفت لبيب إلى أن رجال الأعمال يتبرعون إلى نادى الزمالك ولكنهم لا يرغبون فى الكشف عن اسمائهم.

حسين لبيب: موارد الزمالك أسيئ استخدامها فأصبح مديونا بمليار و400 ألف جنيه

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، إنه كل المشاكل الخاصة بنادي الزمالك تمت دراستها، معقبا: “المجموعة معايا كلها ذات فكر اقتصادي وأن مشاكل الزمالك اقتصادية، وأنه كان يتم إساءة استخدام موارد الزمالك”.



وأشار حسين لبيب، إلى أن الزمالك مديون بـ مليار و400 ألف جنيه للضرائب، لافتا إلى وجود مشاكل في عقود لاعبي الزمالك.



لازم إذن منك في الزمالك؟ انفعال حسين لبيب بسبب مرتضى منصور

نفى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بدء الأعمال فى أرض نادى الزمالك بأكتوبر ، معقبا:" شوفنا لودر وناس بتتصور من كامل سنة لكن مفيش حاجة بتحصل في 2011 أن مساحة نادى الزمالك لم تعد مناسبة لعدد الأعضاء بالنادي".

الميكروفون

واشتكى حسين لبيب من وجود شخص يتحدث فى الميكروفون داخل النادى لم يذكر اسمه، لافتا إلى أنه لا يمنع من دخول النادى حتى الآن.

وانتقد حسن لبيب، الإجراءات التى كان يتخذها رئيس نادى الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور بمنع دخول اصدقاء لأعضاء نادى الزمالك إلا بإذن شخصي منه.

حسين لبيب يفجر مفاجأة: «في ورق اتشال من ملف عضويتي بنادي الزمالك»

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، إن مشاكل نادي الزمالك كبيرة للغاية، وليست خافية على أحد مضيفا أن القائمة التي تخوض انتخابات الزمالك معه، تم تشكيلها على أساس المشاكل الموجودة في النادي.

مؤمن بالنجاح

وأكد حسين لبيب، أنه مؤمن بالنجاح مع نادي الزمالك، معقبا: "طالما مؤمن بالنجاح؛ خلي اللي يطعن يطعن وانا عضو في نادي الزمالك منذ 23 عاما، وفيه ورق اتشال من الملف بتاعي في نادي الزمالك".

قال حسين لبيب ، رئيس نادى الزمالك السابق، أن الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة فى مصر، ويجب أن تكون العلاقات على ما يرام.

وأضاف حسين لبيب، أن نادى الزمالك سيحصل على أموال عقوبة لاعب النادى الأهلى "محمود عبد المنعم كهربا، بالفوائد.

تقسيط أموال كهربا وأن لن يتم التفريط أو تقسيط أموال كهربا، الفضل فى ذلك يعود إلى احمد فؤاد الوطن.

وأشار حسين لبيب، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لرموز نادى الزمالك، تسمى لجنة حكماء رموز نادى الزمالك.