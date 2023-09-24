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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 أيام إجازة رسمية في البنوك خلال سبتمبر 2023

صدى البلد

حدد البنك المركزي المصري إجازة المولد النبوي الشريف 2023، في جميع البنوك العاملة في مصر. 

وأعلن المركزي المصري، أن يوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة في جميع البنوك العاملة في مصر. 

وأوضح البنك المركزي، أ، هذا اليوم سيكون إجازة، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـــ، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

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وجاء نص البيان كالتالي:

بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـــ ، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

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