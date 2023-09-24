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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة البداية.. غياب 11 لاعبا من الأهلي في ذهاب سان جورج الإثيوبي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية مساء اليوم الأحد فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره سان جورج الإثيوبي. 

 

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي اقتناص الفوز في ضربة البداية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا باعتبارها دفعة قوية للحفاظ على لقب الأميرة السمراء. 

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الغيابات تضرب الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي 

يغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 11 لاعبًا خلال مواجهة سان جورج الإثيوبي، في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 - 2024.

ويفتقد النادي الأهلي بعض الغيابات المؤثرة خلال مواجهة الذهاب أمام فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي كلا من أنتوني موديست، ورضا سليم، وخالد عبد الفتاح، ومحمد زعلوك، وخالد عبد الفتاح، وحمزة علاء، ومعتز محمد، وبيرسي تاو، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وأكرم توفيق .

ويغيب عن المارد الأحمر كلا من عمرو السولية ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة، 

كما يغيب عن النادي الأهلي أنتوني موديست ومعتز محمد ومحمد زعلوك بسبب عدم القيد.

ويفتقد النادي الأهلي أيضا إلى خدمات رضا سليم المحترف المغربي وذلك بسبب الطرد في آخر لقاء مع فريق الجيش الملكي في الكونفيدرالية.

ولم يحسم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي موقف بعض العناصر مثل بيرسي تاو وأكرم توفيق للدخول في قائمة اللقاء. 

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