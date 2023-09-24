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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

  6 آلاف سيجارة متوسط نصيب استهلاك الفرد في مصر سنويا

صدى البلد

استعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر".

وتم التطرق إلى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). 

وقد قام بإعداد التقرير فريق بحثي مصري بقيادة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية. 

وقد تم عرض النتائج النهائية للدراسة في اجتماع شركاء UIC Think Tank في بالي- إندونيسيا، في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2022، وتم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي في يوليو 2023.

وأدار الجلسة الحوارية، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بمشاركة مستشارة رئيسة الوزراء في مصر جيهان صالح وخبراء من منظمة الصحة العالمية بمصر وخبراء اقتصاديين بمركز الصحة العامة جامعة إلينوي شيكاغو والدكتورة هبة نصار، أستاذ بكلية الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس الشبكة العربية للاقتصاد الصحي. 

كما حضر الجلسة الحوارية عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء والعاملين وصانعي القرار في مجال اقتصاديات التبغ من الجهات المختلفة، حيث حضرت الدكتورة نعيمة القصير كممثل عن منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من وزارة الصحة والبيئة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال. 

وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة سنويا، وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا.

وأكد حنفي ضرورة الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد،  مع ضرورة توجيه الضرائب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية، لافتا إلى أنّ التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية خاصة في بعض المناطق الفقيرة للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين، بجانب رفع عمر الأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 سنة إلى 21 سنة، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر.

وثمن الدكتور خالد حنفي دور المعهد القومي للتخطيط بقيادة الدكتور أشرف العربي، مؤكدا أنّ "المعهد هو أعرق مؤسسة بحثية في المنطقة وله بصمات على مر التاريخ في دعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات في مصر. 

ووجه حنفي الشكر لجميع أفراد الفريق البحثي المشاركين معه في إنتاج التقرير، مؤكدا أنهم بصدد مشروع بحثي جديد في هذا المجال يستهدف المشاركة الإيجابية في آثار التدخين اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.

اقتصاديات التبغ معهد التخطيط القومي التبغ السجائر

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