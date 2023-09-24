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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن إنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف

 أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنهاء الجامعة لكافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 بجميع كليات الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام 100 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولي هذا العام أكثر من 16 ألفا و500 طالب وطالبة.


وأوضح الدكتور منصور حسن - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن هناك تواصلا مستمرا مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب، وإعلان الجداول الدراسية، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات، وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.


وقال إن المنظومة الأمنية شهدت تطورا ملحوظًا بالجامعة، حيث تمت زيادة عدد البوابات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتكثيف التواجد الأمني على جميع منافذ الحرم الجامعي غرب وشرق النيل وتزويدها بأحدث أجهزة التفتيش من خلال البوابات الإلكترونية، وأجهزة الأشعة لكشف الحقائب والمعادن، وزيادة عدد كاميرات المراقبة للتسجيل على مدار 24 ساعة.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وأن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.


وأكد أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم، والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم للدراسة بسهولة ويسر.

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