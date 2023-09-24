كنا فوضويون.. تشافي تعليقا على ريمونتادا برشلونة أمام سيلتا فيجو بـ الليجا

علق الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على فوز البارسا أمام سيلتا فيجو في دوري الليجا الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

كان فريق برشلونة نجح فى قلب الطاولة وصنع ريمونتادا تاريخية أمام نظيره سيلتا فيجو وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قال تشافي في تصريحات صحفية : لعبنا بإيمان وشجاعة. لكننا كنا أيضًا فوضويون جدًا. يجب أن نحلله. إنها عودة قاسية، الرغبة في الفوز. "

تابع تشافي : ما حدث يجب أن يكون تحذيرًا للفريق. لا يمكننا السماح بحدوث هذا مرة أخرى ".

أضاف تشافي : غافي يمكنه اللعب في كل مكان في خط الوسط. "

استطرد تشافي: "لم تكن مباراة جيدة، لكننا عادة ما نخسر هذه المباريات. كان لدينا شخصية فائزة. "

وقال تشافي أيضا: "دعونا نأمل أن تكون إصابة دي جونغ ضئيلة. "

وزاد تشافي : "يخبرني روبرت أنه جيد جدًا بدنيًا، إنه يشعر بحالة جيدة جدًا، لديه حالة جيدة من الثقة واليوم أعطانا هدفين حيويين للعودة. "

واختتم تشافي حديثه قائلا: "كان من الصعب علينا العثور على لمين يامال، لكنه لعب مباراة جيدة. مهم لمين يامال يتراكم دقائق و يكون عنده مشاعر حلوة "

برشلونة يصعق سيلتا فيجو بريمونتادا مثيرة



قلب فريق برشلونة تأخره إلى فوز مثير على حساب نظيره فريق سيلتا فيجو، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وأحرز يورجن ستراند لارسن هدف التقدم لسيلتا فيجو في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

الهدف جاء بعد تمريرة من دي لاتوري من أمام كوندي ليستلمها لارسن ويسجل على يمين تير شتيجن.

وفي الدقيقة 76، سجل أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني لسيلتا فيجو بعد تمريرة رائعة من زميله ليسكنها شباك البلوجرانا.

ولكن مع الدقائق الأخيرة من اللقاء، انتفض برشلونة بشكل رائع ليقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بهدف أول في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس.

وفي الدقيقة 85 سجل ليفاندوفسكي هدف التعادل الثاني للبارسا.

ومع الدقيقة 90، نجح جواو كانسيلو في اقتناص الهدف الثالث لبرشلونة بعد تلقيه عرضية طولية داخل منطقة جزاء سيلتا فيجو ليسكنها الشباك مباشرة.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى النقطة الـ16 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الرابعة في المركز الـ17.