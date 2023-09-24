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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يواجه الاتحاد اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد مع ضيفه الاتحاد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.
يدخل «أهلي ٢٠٠٣» المباراة وفي رصيده ٩ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات بالعلامة الكاملة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، مسجلًا ٧ أهداف، ودون تلقي أي هدف.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من محمد شرف مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

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