السكرتير العام لبني سويف يتابع مستجدات الجهود والأنشطة المنفذة لمواجهة الزيادة السكانية

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ،اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف"مقرر اللجنة"، وباقى أعضاء اللجنة من مسؤولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والمطرانية ,ومركز النيل للإعلام والوحدة الاقتصادية، والشباب والرياضة ،الزراعة ، العمل ، وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.



ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع الأخير للجنة،حيث أشارت مدير الفرع إلى أنه تم تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع، والتي تمثلت في إعداد استراتيجية لتدريب رواد العمل السكاني للتدريب علي الرسالة الإعلامية بشأن بالصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لتنفيذ لقاءات مع السيدات بالقرى الأعلى معدلات للمواليد، وذلك بناءً على بيان مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة بجانب الخطة السكانية لمحافظة بني سويف 2023/2024.

حيث تم تنفيذ لقاءات تثقيفية لرواد العمل السكاني ( رائدات ريفيات - مسؤولي المشاركة المجتمعية ومعلمي محو الأمية) وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وهيئة تعليم الكبار ومديريات الشباب والرياضة ، الثقافة والصحة والأوقاف والوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، بجانب تنظيم عدة لقاءات من خلال المجلس القومي للسكان ومركز الإعلام ومديريتي الصحة والأوقاف، حيث تم تدريب أكثر من 500رائدة ريفية في مراكز بني سويف وناصر والواسطى، بهدف اكسابهن مهارات التواصل الفعال في كيفية توصيل الرسالة الإعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية، من خلال إمدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والإعلامية.

فيما يتم حاليًا تنفيذ قوافل سكانية للعاملات بالمصانع بمنطقة شرق النيل بالتنسيق مع مديرية العمل والصحة والمجلس القومي للسكان، وفقًا لخطة العمل في هذا الملف الحيوي، حيث تم إعداد قاعدة بيانات للمصانع الأعلي كثافة بالسيدات، بينما تم توفير سيارة من المحافظة لتنفيذ أنشطة الخطة العاجلة لتنظيم الأسرة.

وتضمن الاجتماع عرض ما تم تنفيذه من إنجازات خطة القرى الأعلى في معدل المواليد، حيث قامت مديرية الصحة بتوجيه 9 قوافل علاجية تضمنت عيادات تنظيم الأسرة بعدد من قرى المحافظة، وتنفيذ أكثر من 92 ألف زيارة منزلية، فيما قامت مديرية التضامن بتنظيم أكثر من 64ألف زيارة من خلال الرائدات الريفيات، كما نفذت جمعية تنظيم الأسرة 9قوافل وألف زيارة، هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 10آلاف ندوة تثقيفية شارك فيها كل من الصحة والتضامن والشباب والرياضة وتعليم الكبار والإعلام والزراعة والمجلس القومي للمرأة والتربية السكانية ووحدة تكافؤ الفرص والأوقاف والثقافة ومديرية العمل.