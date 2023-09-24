رفقة أولادها الثلاثة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورة جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة متميزة، رفقة اطفالها الثلاث من فسحتهم الأخيرة.

يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن، نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ريهام أيمن، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الرمادي لإكمال ظهورها.