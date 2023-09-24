محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

أبدى أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، اندهاشه من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول تقسيط غرامة اللاعب.

وكتب محامى كهربا فى تغريدة له عبر حسابه على “إكس”: "أكرر تاني هو مين طلب التقسيط هو في إيه، كل يوم يقولك لا تقسيط لفلوس كهربا هو بقى عنصر أساسي في البرنامج الانتخابي؟! قولاً واحداً لم نطلب التقسيط من أحد".



وأكد حسين لبيب، المرشح على مقعد رئيس نادى الزمالك خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن نادى الزمالك سيحصل على أموال عقوبة لاعب النادى الأهلى "محمود عبد المنعم كهربا، بالفوائد.

تقسيط أموال كهربا

وقال رئيس نادى الزمالك السابق: “لن يتم التفريط أو تقسيط أموال كهربا، الفضل فى ذلك يعود إلى أحمد فؤاد الوطن”.