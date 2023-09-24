لجان مركزية تتفقد 64 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ببورسعيد وإحالة المخالفين للتحقيق

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن تشكيل 8 لجان لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن اللجان قد بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورا وذلك بكل الإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد .. لجان مركزية تفقدت تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية IMG-20230924-WA0024 IMG-20230924-WA0022 IMG-20230924-WA0030 IMG-20230924-WA0023 IMG-20230924-WA0033 IMG-20230924-WA0026 IMG-20230924-WA0025 IMG-20230924-WA0036 IMG-20230924-WA0028 IMG-20230924-WA0034 IMG-20230924-WA0035 IMG-20230924-WA0032 IMG-20230924-WA0031 IMG-20230924-WA0029 IMG-20230924-WA0027 IMG-20230924-WA0014

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المهام المكلفة بها اللجان هي رصد موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب حسب الجدول الزمني المعلن لكل إدارة تعليمية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وكذلك مدى الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والمالية.

وأوضحت وكيل أول وزارة تعليم بورسعيد أنه تم اليوم تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية ما بين التعليم العام والفني لافتة إلى استمرار أعمال اللجان والمهام المكلفة بها حتى نهاية الأسبوع تمهيدا لبدء الدراسة بالشكل اللائق بتعليم بورسعيد.