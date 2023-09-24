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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجان مركزية تتفقد 64 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ببورسعيد وإحالة المخالفين للتحقيق

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد .. لجان مركزية تفقدت تفقد 64 مدرسة من مخت

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن تشكيل 8 لجان لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

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وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن اللجان قد بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورا وذلك بكل الإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد .. لجان مركزية تفقدت تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية

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وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المهام المكلفة بها اللجان هي رصد موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب حسب الجدول الزمني المعلن لكل إدارة تعليمية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وكذلك مدى الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والمالية.

وأوضحت وكيل أول وزارة تعليم بورسعيد أنه تم اليوم تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية ما بين التعليم العام والفني لافتة إلى استمرار أعمال اللجان والمهام المكلفة بها حتى نهاية الأسبوع تمهيدا لبدء الدراسة بالشكل اللائق بتعليم بورسعيد.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد التعليم العام والفني العام الدراسي الجديد 2023 المصروفات المدرسية وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

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