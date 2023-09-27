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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لحق بشقيقه الأكبر| الموت يخطف ممثلا شابا أثناء العودة من عرض مسرحي.. ابن عم ضياء في الوصية

الفنان الشاب أحمد
الفنان الشاب أحمد عصام

توفي إلى رحمة الله الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال مسرحية تشارلي تشابلن، وذلك حسبما أعلن بطل المسرحية الفنان محمد فهيم.

 

سبب وفاة أحمد عصام

سأل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة أحمد عصام، والذي كان شابًا في مقتبل العمر. وفقًا لما تم نشره عبر موقع فيسبوك من قبل إحدى أقاربه، فإن سبب وفاته كان حادثًا مؤلمًا ومأساويًا، حيث توفي أثناء عودته من أداء دوره في المسرحية.

 

الفنان عبد الفتاح فرج الله ينعى أحمد عصام

كان للفنان عبد الفتاح فرج الله أيضًا دورًا في نشر خبر وفاة أحمد عصام عبر حسابه على فيسبوك. وقد نعى أحمد عصام بكلمات مؤثرة، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أحمد عصام طالب الباليه، عن عمر ناهز العشرين عامًا إثر حادث."

 


وفاة شقيقه الأكبر

يذكر أن شقيق أحمد عصام الأكبر قد توفي أيضًا في السنوات السابقة. هذا الحادث الأليم أسفر عن وفاة شقيقه الأكبر، وقد تم نشر هذا الخبر الحزين عبر حساب الفنان عادل شعبان على فيسبوك. وقال في منشوره: "بمزيد من الأسى والحزن، أنعى وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، الذي توفي اليوم إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح، ليلحق بأخيه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث أليم أيضًا أثناء ذهابه للمسرح."

 

 

 

تعازي ودعم من الأقارب والأصدقاء

كتبت إحدى أقارب أحمد عصام كلمات تعبر عن الحزن والصدمة التي أصابت الأسرة والأصدقاء. قالت: "ربنا يصبر قلبك يارب، تاني اختبار من ربنا ليكي في أولادك يا نوال وده ابتلاء الأنبياء، ربنا يصبر قلبك ولا كلام الدنيا هيوصف مدي وجع قلوبنا عليك ياحبيبي."

 


مراسم الجنازة ومكان العزاء

تمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل أحمد عصام في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر. وتم إقامة مراسم العزاء في شارع خمارويه بمنطقة شبرا، وذلك في منزله.
 



إرث فني متميز

أحمد عصام كان فنانًا موهوبًا وعاشقًا للفن منذ نعومة أظافره. شارك في العديد من الأعمال الفنية التي اشتهر بها، منها مسلسل الوصية والذي جسد فيه دور ابن الفنان محمد جمعة. كما شارك في مسلسل أبو عمر المصري ومسلسل الأب الروحي 2 وأبهر الجمهور بأدائه المميز.

لم يقتصر إبداع أحمد عصام على الشاشة الصغيرة فقط، بل امتد إلى السينما حيث شارك في فيلم من 30 سنة، وقدم أداءً استثنائيًا. ولكن أبرز أعماله كانت مشاركته في مسرحية عبور وانتصار، والتي نجحت في اجتذاب الجماهير ونالت إعجابهم بفضل أدائه الرائع والمميز.

وفي نهاية مسيرته الفنية، قدم أحمد عصام أداءً لا يُنسى في مسرحية تشارلي تشابلن، حيث تألق وأبهر الجماهير بدوره البارز في هذا العمل الاستعراضي.

وتمثل وفاة الفنان الشاب أحمد عصام فقدانًا كبيرًا للوسط الفني والمجتمع، وسيبقى اسمه خالدًا في سجلات التمثيل المصري. نعزي أسرته وأصدقائه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الفنان أحمد عصام وفاة بطل المسرحية مراسم الجنازة 30 سنة

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