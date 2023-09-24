ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخس قبل النوم

يعد الخس أحد أشهر الخضروات الورقية،كما ان هناك العديد من الأشخاص يستخدمون الخس في الحميه الغذائية،وعادةً ما يضاف الخس إلى العديد من الأطباق، مثل السلطات، والوجبات الخفيفة، والسندويشات كما يحتوي الخس على كميات أكبر من الماء ،ويتميز بالعديد من الفوائد التي تجعله مصدراً مهماً للعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة. وفيما يلي نرصد في هذا التقرير فوائد الخس للجسم،حسب موقع

Medical daily

فوائد الخس للجسم:



- يساعد الخس في تحسين النوم والتخلص من الأرق، حيث يعود فوائد الخس في التقليل من القلق والتوتر.



- يساعد على أنظمة التخسيس بشكل جيد وإنقاص الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية.

-ويستخدم الخس في الطب التقليدي لمعالجة الإلتهابات، ويحتوي الخس على بروتينات مثل "ليبوكسيجيناز" وفيتامينات A و E و K تساعد جميعها في السيطرة على الإلتهاب.



-كما أنه كلما كان الخس لونه داكناً كلما زادت فيه مضادات الأكسدة وساعد على مقاومة الإلتهاب بطريقة أفضل.



-يحتوى الخس على نسبة قليلة من الكربوهيدرات والمؤشر السكرى له منخفض وغنى بالألياف التى تساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم.

-من فوائد الخس تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع بعض الحالات الصحية فيه مثل الإنتفاخ والإمساك، ويعود ذلك إلى فضل احتواءه على الألياف ،كما أنه يمكن أن يساعد على تخفيف آلام المعدة ومعالجة عسر الهضم.

-يحتوي الخس على مضاد للأكسدة يعمل على تعزيز صحة العين ومنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر



-يعتبر الخس من الخضروات غير النشوية، إذ يساعد هذا النوع من الخضراوات على الحماية من أنواع عديدة من السرطانات وتحديداً سرطان الحلق، الفم والمعدة.



-يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والمساعدة على خفض نسبة مؤشر السكر في الدم.

-كما يحتوي الخس على "لاكتوكازانتين" وهو كاروتينويد مضاد لمرض السكري الذي يعمل على خفض مستويات السكر في الدم.



-يحتوي الخس على مادة تسمى "لاكتوسين" تعمل على تحفيز النوم والإسترخاء.

-يحتوي الخس على فيتامينات تساعد على بناء الأنسجة الضامة والغضاريف ويساعد فيتامين A على تطوير خلايا عظام جديدة ،ويساعد فيتامين C على محاربة العظام الضعيفة.



-يحتوي الخس على حمض الفوليك الذي يعمل على محاربة "فقر الدم الضخم الأرومات" والذي يعني خلايا دم كبيرة جداً بالإضافة إلى معالجة فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين B12.



-يساعد على تجديد خلايا الجلد.

احتواءه على فيتامين سي حيث يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتأخير عملية الشيخوخة.

-الألياف الموجودة في الخس تعمل على تعزيز صحة الجلد وإزالة السموم.

وجود فيتامين ك يعمل على تعزيز الشعر وقوته.

-وجود حمض الفوليك في الخس يعمل على منع مخاطر التشوهات الخلقية أثناء الحمل كما أن الألياف الموجودة في الخس يجعله مثالياً لمنع مخاطر الإمساك أثناء الحمل.

-تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الخس على إثراء بصيلات الشعر وتعزيز قوة الشعر ومنع تلفه. بالإضافة إلى إضفاء اللمعان إليه.

-الخس يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جميع أجزاء الجسم بما فيها الكلى.