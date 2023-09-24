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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال زيارته للمحافظة لتفقد ومتابعة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، بتوجيه من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

ورحب محافظ سوهاج برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوفد المرافق له، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة تنموية فى جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الثقافة، مشيرا إلى مشروع تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي والذى يعد واحدا من أهم مشروعات قطاع الثقافة بالمحافظة.

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واكد  أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، وما تشمله عملية التطوير لـ "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبني، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".

ووجه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لأنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة، مثمنا متابعته الحثيثة لكافة المشروعات، خاصة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، للاطمئنان على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الثقافة وزيرة الثقافة

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