سلطات كاراباخ: 120 ألفا من الأرمن سيغادرون الإقليم لهذه الأسباب

قالت قيادة الإقليم الانفصالي، اليوم الأحد، إن سكان ناجورنو كاراباخ الانفصاليين، وعددهم 120 ألف شخص، سيغادرون إلى أرمينيا؛ لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان، ويخشون التطهير العرقي، وذلك وفقا لـ"رويترز".

ومن جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا أيضًا، إنه من المرجح أن يغادر أرمن كاراباخ، المنطقة، وأن أرمينيا مستعدة لاستقبالهم، بعد الهزيمة الأسبوع الماضي على يد أذربيجان في صراع يعود تاريخه إلى سقوط الاتحاد السوفيتي.

واضطر الأرمن في كاراباخ - وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان ولكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق - إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر/أيلول؛ بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 24 ساعة من قبل الجيش الأذربيجاني الأكبر حجماً.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع.

وقال ديفيد بابايان مستشار سامفيل شهرامانيان رئيس جمهورية آرتساخ المعلنة لرويترز 'شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. تسعة وتسعون بالمائة يفضلون مغادرة أراضينا التاريخية'.

وأضاف بابايان: 'إن مصير شعبنا الفقير سيُسجل في التاريخ باعتباره وصمة عار وعار للشعب الأرمني وللعالم المتحضر برمته'. 'المسؤولون عن مصيرنا سيتعين عليهم ذات يوم أن يحاسبوا أمام الله على خطاياهم'.

وفي عاصمة كاراباخ، المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وبخانكيندي لدى أذربيجان، حضر الأرمن جنازات مقاتليهم القتلى بينما قام البعض بحزم أمتعتهم. وصورت رويترز صبيا صغيرا يجلس في الجزء الخلفي من شاحنة في انتظار إجلائه.

وقال القادة الأرمن في كاراباخ إن جميع أولئك الذين شردوا بسبب العملية العسكرية الآذرية ويريدون المغادرة؛ سترافقهم قوات حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا.

ولم يتضح متى سيتحرك الجزء الأكبر من السكان عبر ممر لاتشين الذي يربط الإقليم بأرمينيا، حيث يواجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ قره باغ.