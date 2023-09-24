الحصول علي سيارة جديدة اليوم لم يعد بالأمر السهل ، وبالتالي لجأ أغلب المواطنين الي سوق السيارات المستعملة بسبب ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة ، بالإضافة الي إن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها .

أخطاء يجب تجنبها عند شراء سيارة مستعملة من سوق المستعمل

لكن قبل شراء سيارة مستعملة يجب الكشف علي جميع أجزاء السيارة بشكل جيد ، حتي لا تقوم بشراء سيارة مستعملة بها عطل فني يكلفك الكثير من الأموال من اجل إصلاحه وقد يتم إصلاحها أو لا يتم إصلاحها .

أخطاء يجب تجنبها عند شراء سيارة مستعملة من سوق السيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخطاء التي يجب تجنبها عند شراء سيارة مستعملة :

1 - التحقق من تواريخ صيانة السيارة

التحقق من تواريخ صيانة السيارة

عند العثور علي سيارة مستعملة للبيع يجب سؤال البائع عن تواريخ صيانة السيارة ، وعن مخالفاتها المرورية ، لأنه من الممكن أن تقوم بشراء سيارة مستعملة ويوجد عليها عدد غير محدود من المخالفات .

2- الكشف علي أجزاء السيارة

الكشف علي أجزاء السيارة المستعملة

يجب عند شراء سيارة مستعملة أن يقوم المشتري بـ الكشف علي مختلف أجزاء السيارة حتي لا يتم إصلاحها فيما بعد بمبالغ مادية كبيرة ومن ضمن الأجزاء التي يجب الكشف عنها الإطارات، وناقل الحركة، والمحرك، بالإضافة الي التأكد من أن المسافة التي قطعتها السيارة تتناسب مع حالة السيارة .

3- وضع ميزانية للسيارة

وضع ميزانية للسيارة عند الشراء

وضع ميزانية للسيارة المستعملة عند شراءها بعيدا عن سعر السيارة الأساسي ، لان هناك تكاليف يتم أضافتها مثل التكاليف المرتبطة بتشغيلها منها ضريبة السيارة وسعر التأمين ، وقيمة فواتير الوقود .

4- شراء سيارة مسروقة بدون علم

شراء سيارة مسروقة بدون علم

دائما عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن يقوم المشتري بتسعير السيارة بما يتناسب مع إمكانياته المادية، واذا تم العثور علي سيارة بحالة جيدة وبسعر مغر جدا ، هنا يجب التحري بدقة عن أوراق السيارة ، بالإضافة الي مقارنة حالة السيارة بعدد الكيلومترات التي قامت بقطعها .