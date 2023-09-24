سعر سيات ليون 2023 بالأوفر برايس .. صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك علي اثر العديد من المشكلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، حيث ترتب علي ذلك ارتفاع مستمر في أسعار الطرازات الجديدة ومن ضمنها سيات ليون موديل 2023 .

مقصورة سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيات ليون موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك :

سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة

- وسائل السلامة بـ سيات ليون

تحتوي سيارة سيات ليون الهاتشباك علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان .

- سعة محرك سيات ليون

سيات ليون موديل 2023

تتوافر سيارة سيات ليون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر ، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل سرعة سيات ليون القصوى الي 210 كم/ساعة .

- سعر سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك بالسوق المصري للسيارات

تباع سيارة سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة بسعر رسمي يصل الي مليون و 275 ألف جنيه ، وبعد تطبيق الأوفر برايس علي سعرها فتصل الي مليون و 755 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 480 ألف جنيه .