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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيات ليون 2023 بالأوفر برايس .. صور

سيات ليون موديل 2023
سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك علي اثر العديد من المشكلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، حيث ترتب علي ذلك ارتفاع مستمر في أسعار الطرازات الجديدة ومن ضمنها  سيات ليون موديل 2023 .

مقصورة سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  سيات ليون موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك :

سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة

- وسائل السلامة بـ  سيات ليون

تحتوي سيارة سيات ليون الهاتشباك علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان .

- سعة محرك سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 

تتوافر سيارة سيات ليون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر ، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل سرعة سيات ليون القصوى الي 210 كم/ساعة .

- سعر سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك بالسوق المصري للسيارات 

تباع سيارة سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة بسعر رسمي يصل الي مليون و 275 ألف جنيه ، وبعد تطبيق الأوفر برايس علي سعرها فتصل الي مليون و 755 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 480 ألف جنيه .

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