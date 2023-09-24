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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة.. مسئول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يواجه السجن

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي

أقر أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الذين يواجهون اتهامات جنائية، بالذنب للمرة الثانية في اتهامات بإخفاء مبلغ 225 ألف دولار من مسؤول مخابرات ألباني أثناء عمله.

واعترف تشارلز ماكجونجال، 55 عامًا، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بأنه تلقى المال في عام 2018 بينما كان يشرف على مكافحة التجسس في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك.

وقال ممثلو الادعاء إن المسؤول الألباني عمل فيما بعد كمصدر لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيق جنائي يتعلق بجماعات ضغط سياسية أجنبية أشرف عليها ماكجونجال.

ومن المقرر صدور الحكم في 16 فبراير، حيث يواجه ماكجونجال عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وكان ماكجونجال، الذي تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018، قد اعترف سابقًا بالذنب في نيويورك في التهم الناشئة عن علاقاته مع الأوليغارشي الروسي الخاضع للعقوبات أوليج ديريباسكا.

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وتم القبض عليه في يناير بهذه التهم، وينتظر الحكم في هذه القضية.

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