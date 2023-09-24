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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون خسائر ببني سويف

حريق
حريق

ألتهم حريق محتويات شقة عروسين حديثي الزواج، نتيجة ماس كهربائي شب ب"عش" الزوجية بمنطقة شارع طريق البديني بمدينة إهناسيا ببني سويف، دون خسائر  بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بشارع طريق البديني بمدينة إهناسيا، نتيجة إندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني للمنزل الذي يقطنه عروسان حديثي الزواج.

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وأنتقل رجال الإطفاء رفقة سيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنوا بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها لباقي المنزل والمنازل المتأخمة، وتبين نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بالشقة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة "محمد سيد جمعة" 23 عامًا، خياط، التي يقطنها بمنزل ملك والده، بعد أن تزوج منذ عدة أيام، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل "غرفة نوم خشب وأنتريه، ومحتويات المطبخ والأجهزة الكهربائية والمفروشات".

وتبين من المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في إندلاع النيران، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

وقال رجب جمعة، عم الزوج، إنه فوجئ بإستغاثات من منزل شقيقه، بسبب إندلاع حريق بشقة نجل شقيقه "المتزوج حديثًا" وعندما هرع للطابق الثاني، تبين نشوب النيران بمحتويات الشقة، ونظرًا لكثافة الدخان لم يتمكن من الدخول ومحاولة إخماد النيران فأبلغ على الفور الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق.

وأضاف، أن نجل شقيقه، في بداية العقد الثاني من العمر، ويعمل خياط، متزوج حديثًا وأصيب بصدمه بعدما شاهد محتويات شقته تلتهمها النيران أمام عينيه، قبل أن يسدد القسط الثاني من ثمنها، لافتًا إلى أن النيران أتت على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتبقى منها سوى الجدران.

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