عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث وزارة الري: الجانب الأثيوبي تراجع عن اتفاقاته السابقة بشأن سد النهضة

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم أن ‏اجتماع اليوم والأمس بشأن سد النهضة كانت اجتماعات تفاوضية تمت في أديس أبابا مع الجانب الأثيوبي ومنذ فترة كان هناك اجتماعات في القاهرة وهذه هي الجولة الثانية التي تمت في العاصمة الأثيوبية ولكن للأسف لم تنتهي إلى تحقيق تقدم يذكر وشاهدنا تراجع من الجانب الأثيوبي في بعض النقاط التي تم التوصل إليها من قبل في القاهرة.

 

‏وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو اديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، كان هناك مقترحات من الجانب الأثيوبي ولكن تم التراجع عنها مثل عدد من الاقتراحات الخاصة بتشغيل السد وكانت هذه المقترحات من الجانب الأثيوبي نفسه وتم التراجع عنها وطلب تغيرها ولم نصل إلى أي نتيجة تذكر من هذه الجولة.

 

‏وأضاف نحن مازلنا نقدم الحلول الوسطية التي ترضي الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا ونحن نراعي حصول أثيوبيا على الكهرباء ولكن في نفس الوقت نراعي حقوقها المائية التي لا مساس بها  ولكن نجد توجه أثيوبي ينظر فقط إلى المصلحة الشخصية له دون مراعاة طلبات مصر والسودان وهناك جولة أخرى من المفاوضات وستكون في القاهرة في النصف الثاني من أكتوبر لاستكمال التفاوض ونتمنى في المفاوضات القادمة أن يكون الجانب الأثيوبي أكثر مرونة و نصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء السد.

الري أديس أبابا مصر السودان اثيوبيا ⁧‫ سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

ترشيحاتنا

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

ديربي مدريد.. أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

هاخد بيت في سينا.. رد مفاجئ من أحد مشايخ أرض الفيروز على طلب أحمد موسى

قرار قضائي بشأن 7 متهمين من أسرة واحدة تنقب عن الآثار بالجيزة

بناء 8 مفاعلات نووية روسية في إيران.. تفاصيل المحادثات بين طهران وموسكو

اختبار ضغط وسكر لـ أحمد موسى على الهواء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ