المقاولون العرب: محمد عبد الناصر يقضي فترة معايشة بنادي ريال بيتيس الإسباني

وافق نادي المقاولون العرب على دعوة نادي ريال بيتيس الإسباني، للاعب نادي المقاولون العرب، محمد عبد الناصر، مواليد 2006، لقضاء فترة معايشة بالنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لضمه.

وطلب نادي ريال بيتيس، من مسئولي نادي المقاولون العرب، صورة من جواز سفر محمد عبد الناصر؛ لإنهاء إجراءات سفره إلى إسبانيا.

ويأتي سفر محمد عبد الناصر لقضاء فترة معايشة بالنادي الإسباني؛ تأكيدا لمنهج نادي المقاولون العرب، وهو ما أشار إليه المهندس محسن صلاح رئيس النادي مؤخرا، بشأن احتراف لاعبي المقاولون في أوروبا.

وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، قال: إننا نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الاموال التي سنجلبها من رحيله لنادي آخر وإذا كنا نبحث عن الأموال؛ لفعلنا أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمارا، ومحمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب، ويعد ابن النادي، وهو يبحث عن المجد وليس المال.

وأكد رئيس النادي أن محمد عبد الناصر ناشئ المقاولون العرب، سيلحق أيضا بـ عمر فايد في أوروبا والذي احترف في نادي فنربخشة التركي، وهو ما يعمل عليه النادي منذ فترة.

ومن جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على دور النادي في تصدير اللاعبين إلى الخارج، والقوة الناعمة للرياضة والصورة الذهنية التي تنعكس على الكرة المصرية بشكل عام من احتراف اللاعبين بأقوى الدوريات.

وواصل المشرف العام على الكرة، بأن نادي المقاولون استعد لتلك الخطوة، بشأن الموافقة على معايشة محمد عبد الناصر بنادي ريال بيتيس الإسباني؛ من خلال وضع برنامج تغذية خاص، بناء على تحليل الـ"دي إن إيه" الذي خضع له اللاعب، فضلا عن توفير مدرس لتعليمه اللغة الإنجليزية.

وشدد أنه تم العمل في كل الاتجاهات لزيادة تركيز اللاعب في تجربته الاحترافية المنتظرة ونقل صورة مشرفة للاعب المصري في الخارج كما حدث مع محمد صلاح ومحمد النني وأخيرا عمر فايد.

وأتم المشرف العام على الكرة، أن النادي يعمل منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين، وهناك رعاية مستمرة من شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول، والذي قام بتصعيد عبد الناصر، والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي، كـ أصغر لاعب مشاركة في الدوري المصري.

وأوضح فتحي، أن محمد عبد الناصر يتم إعداده بعد احتراف عمر فايد؛ ليكون امتدادا لمواهب نادي المقاولون العرب التي يتم تصديرها لأوروبا، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة تفاصيل مشاركته في مشروع المواهب الإفريقية، والعروض التي تلقاها، بما يخدم مصلحته ومصلحة الكرة المصرية ونادي المقاولون العرب.

ومن جهته، أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن سياسة النادي هي كلمة السر في بزوغ عناصر الشباب، ومنحهم الفرصة للعب بالفريق الأول، مما يؤدي إلى صقلهم بالخبرات بداية مشوارهم المبكر وهو ما حدث مع عمر فايد ومحمد عبدالناصر أصغر لاعب بالدوري المصري الموسم الماضي .

وأضاف شوقي غريب أن سياسة نادي المقاولون العرب توفر كل مقومات وظروف النجاح والتي تؤدي في النهاية إلى وصول اللاعبين للاحتراف الخارجي ورفع اسم مصر عاليا في الدوريات الكبرى .

وسجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري الممتاز الموسم الماضي بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.



ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والإسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه بنتيجة 3-1.