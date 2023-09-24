فارو ق جعفر: ترشحت على منصب رئيس نادي الزمالك لأني أستحق ذلك

كشف كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، أنه قرر الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك لانه يرى في نفسه أن يستحق أن يترشح لخبراته وإمكانياته قائلاً: “رشحت نفسي لأني شايف نفسي أستاهل أترشح ولولا كده مكنتش تجرأت وأخدت الخطوة”.



وتابع خلال لقاء له في برنامج “ كلمة أخيرة”، لذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" أنا قادر على قيادة نادي الزمالك لو مكنتش دارس وفاهم مكنتش أخدت القرار أنا تربيت في الزمالك وحياتي كلها قضيتها فيه منذ ابتدائي وعارف كل مشاكله والأمور التي مر بها على مدار التاريخ ودرست تجارب كل مجالس الإدارات المتتالية.



موضحاً أنه لا يمكن الحكم على مرشح وفقاً لخبرة كروية أو إدارية لافتاً إلى أن رئيس النادي لا يقوم بكل شيء وإنما يعتمد على الكوادر المطعم به مجلس الإدارة قائلاً: "عندي خبرات كروية ومجلس الإدارة مكون من نواحي فنية وكروية ومالية هو كوكتيل وبوتقه فيها كل الخبرات أنا مش داخل أهيمن على المجلس لكن بعتمد على الخبرات ".



مؤكداً أنه لم يكن يوماً في مسيرته الكروية شخص متسلط سواء في مرحلة اللاعب أو غيره قائلاً : " عمري مكنت متسلط أو بطبق فكرة الامر الناهي في أي مرحلة من وقت ماكنت لاعب وفي أي مسؤولية لم أكن متسلط.