مجدي عبد الغني: لا يوجد داع لتأجيل مباراة الاهلي القادمة

قال الإعلامى مجدى عبد الغنى إن فريق الأهلى ضمن التأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز سان جورج الإثيوبى بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب الشمس على قناة الشمس أنه لا يوجد داعى لتأجيل مباراة الأهلى القادمة فى الدورى حتى لا يتعرض الجدول للإزدحام خاصة أن المارد الأحمر ضمن التأهل.

أوضح مجدى عبد الغنى،أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى بإمكانه تجربة العديد من اللاعبين فى لقاء العودة أمام سان جورج الإثيوبي خاصة أن المباراة ستكون سهلة على المارد الأحر.

وأشار عبد الغنى إلى أن الموسم الحالى طويل للغاية ولا يوجد أى داعى لتأجيل مباراة الأهلى القادمة فى الدورى،حتى يمكن الاستفادة من التوقيت والجدول على أكمل وجه.