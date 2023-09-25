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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدكتور بسام الشماع: المصري القديم اخترع الوقت وعلوم الهندسة والطب

صدى البلد

أكد الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمتخصص في علم المصريات أن المصري القديم أهتم بالرياضة وأن رياضة الهرولة هي اختراع مصري بامتياز، لافتا إلي أن ملوك مصر مارسوها في احتفالية السات.

وأوضح “الشماع”، في لقاء مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc  أن المصري القديم  أول من اخترع حرس الحدود لأن هناك قلاع مصرية قديمة، فضلا عن منافسات وبطولات رياضية محلية وعالمية وكان هناك مسابقات جمال، مضيفا أن في لبنان تمثال لحتحور رمز الجمال .

حساب التقويم السنوي و العطلات

وأضاف، أن المصري القديم اخترع  الوقت، و الدقيقة وقسم اليوم ل٢٤ ساعة كما اخترع حساب التقويم السنوي واخترع الشهر  وأن الشهر ٣٠ يوم، واخترع العطلة مشيرا أن الحضارة المصرية هي الوحيدة التي منحت العطلة والتأمين الصحي للعامل، كما اخترعوا علوم الطب.

وتابع، أن هناك عمليات جراحية من ٤٥٠٠ سنة مكتشفه وموثقه وعمليات دقيقة في الرأس ، فضلا عن اختراع علوم الهندسة المعمارية والنحت.

بسام الشماع علم المصريات رياضة الهرولة حرس الحدود التقويم السنوي الحضارة المصرية

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