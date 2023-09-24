حضارة موثقة.. الشماع يكشف سر الإبهار في الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمتخصص في علم المصريات إن مصر مازالت في الدرج الأول من سلم معرفة الحضارة المصرية القديمة ولاتزال هذه الحضارة تبهر الجميع يوما بعد يوم مع كل اكتشاف.

وأشار في لقاء مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، إلى أن نشر المعرفة والوعي بتاريخنا وحضارتنا المصرية يساهم في نثر بذور الوطنية ويزيد الانتماء.

أولى مراحل تصحيح الوعي

واكد ان أولى مراحل تصحيح الوعي هو معرفه نطق الأسماء القديمة بطريقة صحيحة، لافتا إلي أن اقدم المعابد القائمة الموجودة هو معبد الكرنك.

وأشاد بالملوك المصريين القدامى من تحتمس الرابع وقبله بمئات سنين رجوعا إلى الاسرة الثانية والملوك الذين وحدوا القطرين، مؤكدا أن من مميزات الحضارة المصرية القديمة أنها حضارة موثقة للحضارات الأخرى.

