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رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض المشروبات للوقاية من نزلات البرد …

1. مشروب الزنجبيل:
من المشروبات الأساسية التي تقوي جهاز المناعة مما يؤدي الى قلة التعرض لنزلات البرد و الأنفلونزا و يعمل الزنجبيل كطارد للبلغم أيضا

طريقة الوصفة: 
- نقوم بغلي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج او نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة في كوب من الماء لمدة دقيقتين.
ثم يشرب هذا المشروب يوم بعد يوم للوقاية من نزلات البرد.

2. مشروب الزنجبيل بالليمون:
نقوم بغلي قطعة من الزنجبيل في كوب من الماء لمدة دقيقتين، ثم نعصر نصف ليمونة في المشروب حتى تزيد فوائدها.
نكرر تناول المشروب يوم بعد يوم و يمكن اضافة ملعقة من عسل النحل للمشروب.

3. البسباس
يحفظ من الاصابة بنزلات البرد المتكررة، و يستخدم ايضا لعلاج السعال و الربو
الطريقة:
-نقوم بغلي كمية حبوب الشمر في كوب من الماء لمدة دقيقتين ثم نتركها جانبا تبرد قليلا.
-تناول كوب من المشروب يوميا حتى تتحسن حالتنا و نتخلص من البرد.
-من الممكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

4. اليانسون:
من المشروبات الساخنة التي تهدئ الجهاز التنفسي و طاردة للبلغم
الطريقة:
- نقوم بغلي ملعقة صغيرة من الينسون في كوب من الماء لمدة دقيقتين و نتركها تبرد قليلا
- يمكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل و عصير نصف ليمونة و يشرب يوم بعد يوم حتى تتخلص من اعراض البرد.

5. القرفة: 
تساعد القرفة على حماية الجسم من الاصابة بنزلات البرد و الانفلونزا و تعالج الزكام
الطريقة:
- نقوم بغلي نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة في كوب من الماء او الحليب لمدة دقيقتين و نتركها تبرد قليلا
- نشرب هذا المشروب يوميا لتوية مناعة الجسم للحماية من الانفلونزا

6. البابونج:
مقاوم للانفلونزا و نزلات البرد و يعالج الاعراض المصابحة لها من الزكام او الصداع او البلغم
الطريقة:
نقوم بغلي كمية في كوب من الماء لمدة دقيقتين او ثلاثة ثم يترك جانبا ليبرد قليلا، يشرب يوميا للتخلص من نزلات البرد المرهقة.

7. الليمون:
المشروب السحري لعلاج نزلات البرد المتكررة لكون هدا العنصر غني بفيتامين س المقوي للمناعة
الطريقة: 
نقوم بغلي كأس ماء ثم نضيف اليه عصير نصف ليمونة، و من الممكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل للتحلية، يشرب يوم بعد يوم للتخلص من نزلات البرد
8. البرتقال:
من الفواكه الحمضية الشتوية الغنية بفيتامين س المقاوم و المحارب لنزلات البرد و هو مشروب فعال للوقاية من نزلات البرد بشكل كبير
الطريقة:
نقوم بعصر حبتين من البرتقال و نصفيها جيدا و نشرب هدا المشروب المنعش يوميا للقضاء على فيروسات البرد و الانفلونزا
9. التوث:
يحتوي على مواد تهاجم الفيروسات و يمنع من انتشار المرض في الجسم، ينصح بتناول كمية من عصير التوث الطازج لمكافحة المرض
10. عرق سوس:
يحتوي على مواد مضادة للفيروسات، مما يؤدي الى تقليل اعراض امراض البرد و الانفلونزا 
الطريقة: 
توضع ملعقة في كأس ماء ساخن يحرك ثم يشرب دافئ
بدر قمار سوف

الإصابة بنزلات البرد البابونج الأنفلونزا المشروبات الأساسية المش المشروبات الساخنة امراض البرد

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