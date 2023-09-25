ماهر همام: الأهلي استحق الفوز على سان جورج

قال ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، إن فريقه استحق الفوز على سان جورج الإثيوبي، بثلاثة أهداف نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنها بداية جيدة بأداء مميز للغاية.

وأضاف همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي بدأ المباراة بالضغط على منافسه من أجل تسجيل هدف التقدم، وهو ما نجح فيه بالفعل عن طريق جمل تكتيكية.

وأشار إلى أن وسط ملعب الأهلي يتمتع بلاعبين لديهم مهارة عالية بالإضافة إلى إيجاد الحلول أمام دفاعات المنافس، فضلًا عن التسديد، مؤكدًا أن كولر طالب لاعبيه بين الشوطين، طالب بزيادة الفاعلية الهجومية من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

وأكد أن حسين الشحات يتمتع بالثقة في لمساته وطريقة لعبه، بينما أحمد عبد القادر بالهدف الذي سجله رد على المشككين، إلا أنه مُطالب بالتركيز أكثر والابتعاد عن السوشيال ميديا، لعدم التأثير على مستواه.

واختتم تصريحاته، بأن قرار التعاقد مع إمام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي، كان صائبًا، خاصة وأنه قوة ضاربة في وسط ملعب الأهلي ومنتخب مصر أيضًا، فضلًا عن أنه يمنح الفريق كل المتطلبات التي يحتاجها.

https://www.youtube.com/watch?v=UB8oPzNbjZA