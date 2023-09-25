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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل: سان جورج ليس بالمستوى القوي.. والأهلي فرض أسلوب لعبه

صدى البلد

 

قال أحمد عادل نجم الأهلي السابق، إن الفوز الذي تحقق على سان جورج الإثيوبي، مهم للغاية في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يزيد من ثقة اللاعبين بعد فوز تلو الآخر.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سان جورج ليس بالمستوى القوي، إلا أن الأهلي اعتاد أن يظهر بمستويات مميزة سواء كان منافس قويا أو ضعيفا.

وأشار إلى أن إمام عاشور إضافة لقائمة النادي الأهلي، بينما لاعبو الفريق الأحمر كانوا عند حسن ظن كولر في مواجهة سان جورج الإثيوبي، بالفوز بثلاثية نظيفة.

واختتم تصريحاته، بأن الأهلي سيفرض أسلوب لعبه على سان جورج في مباراة الإياب أيضًا، ليسجل مبكرًا ويضمن الفوز بالمباراة التي تؤهله إلى دور المجموعات بالبطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=k7FKa-rtSXM

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