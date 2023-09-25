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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب النسائية: ننتظر مواجهة السنغال أو موزمبيق.. ونستحق التأهل لأمم إفريقيا

صدى البلد

 

قال محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، استحق التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني يعمل منذ عامين من أجل تجهيز المنتخب الوطني للكرة النسائية والذي يضم لاعبات على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة هي النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، حيث ينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة موزمبيق والسنغال، في الدور المقبل.

وعن احتمالية مواجهة السنغال، قال كمال: «إحنا وراء السنغال وهنغلبهم بإذن الله لأنهم مش هيقفلوا اللعبة، ومنتخبنا يستحق التأهل لأمم إفريقيا».

واختتم تصريحاته، بأن كرة القدم بدأت تظهر بشكل جيد للغاية في مصر، خاصة وأن الأهلي بدأ في تكوين فريق يشارك بدوري الناشئات، موضحًا أن الزمالك كذلك بدأ العمل على هذا الملف، والاتحاد السكندري والمصري أيضًا، بالإضافة إلى بيراميدز والمقاولون وغيرهم من الأندية.

التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا المنتخب الوطني للكرة النسائية بيراميدز والمقاولون

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