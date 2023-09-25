عفت نصار: أتمنى أن يلعب أوسوريو وفقا لإمكانيات لاعبي الزمالك

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق نتيجة جيدة بالتعادل أمام بيراميدز وكان قادرا على الانتصار، مشيرا إلى أن تلك المباراة ستعطي دوافع جيدة للفريق، متمنيا أن تسير النتائج بشكل طيب حتى شهر يناير المقبل لحين حل أزمة القيد.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك بعض المراكز تحتاج للتدعيم بشكل فوري، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد حتى فتح باب الانتقالات الشتوية.. وأتمنى أن يكون عامل التوفيق في صالح الزمالك".

وأضاف: "أتمنى أن أوسوريو يلعب وفقا لإمكانيات العناصر الموجودة معه، وليس وفقًا لأفكاره، ومطمئن لقدرة الزمالك على الفوز بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، والمدرب لم يعطي تلك المباراة حقها في الاستعداد الجيد، وكان عليه تأمين الدفاع بشكل أفضل، وعدم الاستهانة بالخصم، يجب احترام كل الفرق، خصوصا أن الزمالك أيضا ليس في أفضل احواله الفنية".

وواصل: "الزمالك لم يقيم فترة إعداد، وأوسوريو حضر 5 تدريبات فقط قبل انطلاقة مباريات الموسم الجاري، وأقل فترة إعداد 4 أسابيع".

وأتم: "كرة القدم تحتاج إلى التوفيق ولا يوجد فريق صغير، يجب على الزمالك احترام منافسيه".