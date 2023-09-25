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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبو عايد: كهربا متوتر بسبب أنتوني موديست

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تلقى عروضا قبل بداية الموسم ورفضها، من أجل رغبته في البقاء بالنادي الأحمر، مشيرا إلى أن هناك حالة ثقة كبيرة في المدرب السويسري.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "أعجبني سيمفونية جماهير الأهلي في المدرجات، وحسين الشحات وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر نجحوا في الحصول على تشجيع الجمهور خلال المباراة، وكولر أصبح معشوق جماهير الأهلي واقترب من شعبية مانويل جوزيه لدى جمهور القلعة الحمراء".

وأضاف: "موسيماني فاز بالألقاب لكنه لم يحظى بحب جماهير النادي الأهلي، ولكن كولر أصبح معشوق الأهلاوية واقترب من أسطورة جوزيه".

 

وواصل: "كهربا وضح عليه التوتر اليوم امام سانت جورج، والواضح أن المنافسة مع أنتوني موديست ساهمت في هذا التوتر، ولازال لدي إصرار بأن صلاح محسن سيكون بطل خط هجوم الأهلي هذا الموسم".

 

وزاد: "أفشة شارك اليوم وظهر بشكل قوي، وهو يدرك أنه لو لم يثبت ذاته، فلن يجد له مكان في تشكيلة الأهلي".

 

وأردف: "علي معلول وهاني وعبدالمنعم بالنسبة لـ كولر من الركائز الأساسية".

 

وأتم" اثق في مساندة جمهور الزمالك للاعبين أمام أرتا سولار، وهناك دعم جماهيري كبير، ولابد أن يشعر الجميع بالقلق بعد الخسارة في لقاء الذهاب".

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