إيهاب عصمت يكشف عن برنامجه في انتخابات الزمالك القادمة

أكد إيهاب عصمت المرشح لعضوية تحت السن في انتخابات الزمالك، أنه ترشح في الانتخابات السابقة ولم يسمح له بعرض برنامجه الانتخابي على الأعضاء، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحالفه التوفيق في التواجد داخل مجلس الإدارة الجديد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لدي رؤية معينة وأتمنى أن يكون نادي الزمالك في مكانه الطبيعي، عضويتي قديمة في النادي واستشرت العائلة وقررت الترشح في الانتخابات، ووجود محامي أو مستشار قانوني يفيد المجلس من الناحية القانونية، وتطبيق اللوائح يكون بالطريقة السليمة، ولذلك قررت الترشح".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك شكل إداري منظم، مع تفعيل دور اللجان (المرأة، الشباب، الطفل، الرحلات)، يجب أن يكون هيكل إداري، وهو أساس برنامجي الانتخابي، وأتمنى أن يكون هناك كوادر شباببية جيدة، وسأكون مهتم كثيرًا بلجنة الشباب، وأن يكون لها دور ثقافي وصحي ونفسي".

وأكمل: "هدفي الاهتمام بالنشء في مختلف الألعاب الجماعية، وكذلك الألعاب الفردية، ولابد أن يكون هناك جانب خدمي لأعضاء النادي وتعظيم موارد النادي وإعطاء مساحة إعلانية وجلب المزيد من الرعاة، لدينا مجموعة حمامات سباحة كثيرة داخل النادي، لكن لا يوجد صيانة جيدة، ولذلك لابد من وجود مخصصات مالية لذلك، والتعاقد مع مدربين مميزين، ورفع كفاءة المدربين وتوفير دورات تدريبية لهم في السباحة ومختلف الألعاب".

وزاد: "هدفنا طرح دائم للوظائف من جانب رجال الأعمال الموجودين داخل نادي الزمالك، وهدفنا توفير فرص عمل جيدة للأعضاء أيضا، وأشكر المهندس هاني العتال الذي يقوم بتقديم الدعم المالي للنادي".

وواصل: "يجب أن يكون هناك تعاقدات طبية مع مستشفيات خاصة لخدمة أعضاء الزمالك، وهذه المستشفيات سوف تستفيد من اسم النادي، وأرضية النادي التي أصبحت "سيراميك" مضرة للأعضاء، ونشكر المجلس السابق على الانشاءات، ولابد أن يكون هناك خطط زمنية لمزيد من التطوير".

وتابع: "هناك فرع اكتوبر تم انشاء مباني منها السور ومبني صغير، يجب وضع خطط لمزيد من الإنشاءات عبر عدة سنوات، من إنجاز هذا الفرع، وسأعمل على ميكنة الخدمات داخل النادي، وتوفير ابلكيشن خاص بالزمالك".

واضاف: "هناك مشكلة قانونية تواجه انتخابات الزمالك، بعدما فوجئنا بالمدير التنفيذي للجنة المؤقتة بمنع الأعضاء الذين لم يقوموا بتسديد قيمة الضرائب المضافة كاملة من بعد عام 2016 بحضور الجمعية العمومية المقبلة، وقلق على صحة الانتخابات والدخول في دوامة طعون جديدة".

وأتم: "اتمنى ان تخرج الانتخابات بشكل جيد وان يشارك اكبر عدد من الاعضاء، وعدم وجود اي عوار قانوني او فتح باب للطعون، من اجل الاستقرار داخل القلعة البيضاء".