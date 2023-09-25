علي العطفي المرشح لعضوية تحت السن في انتخابات الزمالك: الفترة الحالية مختلفة

أكد علي العطفي المرشح لعضوية تحت السن في انتخابات الزمالك، أن الفترة الحالية مختلفة تمامًا وجميع المرشحين لديهم علاقات جيدة، مشيرا إلى أن النادي في حاجة لأن يكون مختلف في المرحلة المقبلة، وأن يكون البيت الثاني لأي زمالكاوي، لذلك كان قراري بالترشح من أجل المساهمة في حل أزماته.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نريد العمل بشكل مؤسسي داخل الزمالك، وأن يكون كل شخص مسؤول عن ملف والنجاح فيه عن طريق وجود رقابة عليه".

وأضاف: "قمت بالجلوس مع الأعضاء وسمعت بعض المشاكل، هناك شكاوى من الواسطة في مرحلة الناشئين، لابد أن يتم دراسة الأمر جيدا، يجب عمل مدارس كرة قدم ومدارس آخرى لالعاب الصالات، واقامة ندوات ومعارض للكتاب وغيرها من اجل تنمية الفكر الثقافي للاعضاء".

وواصل: "اسعى لتعظيم الموارد المالية لنادي الزمالك، نحن من نخدم الشركات الراعية وهي منفعة متبادلة بين الطرفين، وكذلك الاهتمام بانشاء فرع اكتوبر، والتعاقد مع بنوك وشركات تقسيط من اجل عمل عضويات للفرع الجديد وتشجيع الجماهير على الاشتراك فيه، وتقسيط العضوية لفترة طويلة وبفائدة قليلة وذلك سيساهم في إدخال مبالغ مالية كبيرة للنادي".

وزاد: "يجب فتح الباب أمام شركات السياحة للتعاون مع نادي الزمالك، وتوفير رحلات حج وعمرة للأعضاء والتعاون في أمور آخرى تخص الجوانب الاجتماعية للأعضاء".

وتابع: "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى لنادي الزمالك، وضرورة حل مشكلة القيد سريعا، ويجب ان نعمل بشكل مؤسسي في جميع القطاعات ولابد من وجود شركة كرة قدم، والاهتمام بالناشئين وبيعهم في اوروبا".

وأضاف: "نحتاج لخبير ناشئين اجنبي من أجل الابتعاد عن الوساطة، وانتقاء المواهب وتسويقهم اوروبيا مع تدعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين، واتمنى تطوير الالعاب الفردية وزيادتها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".

وختم: "أقول لاعضاء الجمعية العمومية انتم اصحاب الحق في الاختيار، وعليكم انتقاء الافضل والقادر على افادة النادي".