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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وتعليق غير متوقع لـ إيلون ماسك على آيفون iPhone 15 Pro Max

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة صادمة.. iPhone 15 Pro Max يفشل في اختبار المتانة| فيديو 

 

كشفت تقارير أن سلسلة من اختبارات السقوط التي تم إجراؤها في أستراليا أشارت إلى أن هاتف iPhone 14 Pro Max أقوى بكثير من iPhone 15 Pro Max في التحمل والمتانة.

 

شاهد.. صور وتصميم هاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE


أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتفها الشبابي Galaxy S23 FE في الفترة القليلة القادمة، حيث أظهرت التسريبات صورا جديدة للهاتف شملت عددا من مواصفاته.

 

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو


كشفت صور ومقاطع فيديو ترويجية لسلسلة هواتف جوجل القادمة Pixel 8 عددا من المواصفات التي تتمتع بها الهواتف وكذلك الإمكانات الكبيرة الخاصة بالكاميرا، حيث من المقرر أن تعلن شركة جوجل عن الهواتف في 4 أكتوبر القادم.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. فعل هذا الإجراء فورا


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد من التطبيقات المشبوهة والتي تحتوي على برمجيات للتجسس، حيث يمكن لهذه التطبيقات اختراق هواتف المستخدمين وسرقة البيانات الخاصة بهم، وكذلك سرقة أموالهم.

 

تعليق غير متوقع لـ إيلون ماسك على آيفون iPhone 15 Pro Max.. ماذا قال؟


أحدث إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 في الثاني عشر من سبتمبر الحالي ضجة كبيرة عالميا، حيث تسببت الهواتف في طوابير طويلة في متاجر أبل في جميع أنحاء العالم من أجل الشراء، وهي رغبة شاركها أغنى شخص في العالم أيضا.

 

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