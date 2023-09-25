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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات صريحة.. الاتحاد الأوروبي يكشف موقفة من التعاون الاقتصادي مع الصين

الصين والاتحاد الأوروبي
الصين والاتحاد الأوروبي

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تسبب في أزمة إنسانية في أوروبا، لافتا إلى أن الحرب أضعفت القوة الشرائية والاستيرادية في دول الاتحاد.

 

وأضاف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى الصين، أن الحرب الروسية في أوكرانيا أضعفت الاقتصاد العالمي، مشددا على هجوم روسيا على أوكرانيا غير مبرر وغير قانوني وهمجي.

 

وعن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، قال دومبروفسكيس، إن التعاون بين أوروبا والصين يظل ضروريا، ولا توجد نية لقطع العلاقة بين بروكسل وبكين.

 

وأشار إلى أن موقف الصين من الحرب في أوكرانيا يؤثر على صورتها، لافتا إلى أن ثلث الشركات الأوروبي أشارت إلى أن موقف الصين من الحرب الروسية يجعلها وجهة أقل جاذبية للاستثمار.

 

وشدد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، على أن الحكومة الصينية خلقت بيئة أعمال أكثر تسييسا مما أدى إلى قدر أقل من الشفافية.

 

وبالرغم من ذلك، أكد دومبروفسكيس على أم سوق الاتحاد الأوروبي ستظل مفتوحة ويرفض الحمائية، لافتا إلى أن أوروبا والصين ركيزتان للاقتصاد والمؤسسات العالمية.

 

ولفت مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه إذا كان هناك حديث بصراحة مع الصين يمكن أن يكون هناك نقارب بين مسارة بروكسل وبكين.

 

ويقوم دومبروفسكيس، بزيارة للصين تستغرق 4 أيام سعيا لعلاقات اقتصادية أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي.

 

ووصل دومبروفسكيس بعد إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

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