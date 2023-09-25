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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ كوبين لبن .. طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل

صدى البلد

اذا كنت تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة لأسرتك نقدم لك اليوم طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل.

المقادير:

2 كوب  حليب كامل الدسم
5 م ك عصير الليمون
رشة ملح ناعم (يمكنك التحكم في مقدار الملح حسب الرغبة أو الإستغناء عنه وخصوصا في عمل الحلويات)
1 ملعقة كبيرة زبدة حسب الرغبة

الخطوات:

- في إناء كبير وواسع، قومي بوضع الحليب السائل بداخله، ويجب استخدام نوع حليب طبيعي طازج، حتى لا يتكتل قوام الجبن الكريمي، أو يعمل قشطة على وجه الجبنة.

- أتركي الحليب على نار متوسطة، وذلك حتي قبل الوصول لمرحلة الغليان.

- أثناء ترك الحليب السائل على النار، قومي بعصر الليمون، حتى تحصلين على 5 ملاعق طعام كبيرة من الليمون

- عندما نلاحظ بدء غليان الحليب نطفئ النار ثم نضيف عصير الليمون ونقلب الحليب مع الليمون قليلًا ونبعد الإناء عن الحرارة.

- سوف نلاحظ بدء حدوث تكتلات داخل الإناء بالحليب، اتركيه دون تقليب، وذلك حتى يبرد قبل تصفيته.

- في وعاء عميق، ضعي المصفاة وبها شاش طبي، ثم قومي بتصفية الحليب من السائل.

- قومي بعصر الشاش الذي يحتوي على الجبن المتكتل، بهدوء في الوعاء حتى تتخلصي من كل المياه والسوائل به.

- في الخلاط ضعي الجبن، ثم ضيفي إليه القليل من الملح الناعم، ثم ابدئي في خلط الجبنة الكريمي، حتى تحصلين على قوام ناعم وممكن الاستغناء عن الملح إذا أردنا استخدام الجبن الكريمي لعمل الحلوي

- يمكنك إضافة ملعقة زبدة، وهي خطوة اختيارية يمكنك الاستغناء عنها، ولكنها تجعل القوام أغنى وأشبه بالجبنة الكريمي الجاهزة من المحلات.

- نقوم بوضع الجبنة الكريمي في وعاء بلاستيك مناسب نظيف ومعقم وجاف ومحكم الغلق ، ويمكنها البقاء في الثلاجة لمدة أسبوع بشرط تغطيتها جيدا.

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