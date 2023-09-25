تتسبب في الإصابة بالسرطان.. استشاري يحذر من استخدام "الأيكوس والسجائر الإلكترونية"

أكد الدكتور أيمن سيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة سابقا، تفاصيل تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام “الإيكوس والسجائر الإلكترونية”، قائلا: إن الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السجائر تروج فقط لها أنها أمنة أكثر من السجائر الطبيعية، ولكنها تسبب أعراض كثيرة وأمراض مصاحبة للتدخين لتلك الأنواع.

وأضاف الدكتور أيمن سيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن ما يسبب خطورة أيضا هي النكهات والإضافات غير المعروفة، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد مواصفات قياسية أو معايرة ثابتة لتركيب السجائر الإلكترونية، على عكس السجائر المعتادة.

وتابع الدكتور أيمن سيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة سابقا، أنه من مكونات السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية، يوجد بها مادة الجلسرين، وهي من مسببات نوع من أنواع الإلتهاب الرئوي الدهني أو الفشل التنفسي، لافتا إلى أنها سبب الشبورة أو الدخان الكثيف الذي يخرج منها، والمواد المسرطنة موجودة فى جميع أنواع التدخين.