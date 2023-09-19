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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تفعل السجائر الإلكترونية دون نيكوتين في جسم الإنسان

السجائر الإليكترونية
السجائر الإليكترونية

السجائر الإلكترونية دون نيكوتين تعتبر بديلًا للسجائر التقليدية وتوفر تجربة التدخين بدون استخدام النيكوتين. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يزال هناك عدد من التأثيرات البدنية والمحتملة للسجائر الإلكترونية دون نيكوتين على الجسم، وعلى الرغم من أنها قد تكون أقل ضررًا من السجائر التقليدية، فإنها ليست خالية تمامًا من المخاطر. إليك بعض التأثيرات المحتملة:

1. التأثير على الجهاز التنفسي: قد تسبب السجائر الإلكترونية دون نيكوتين تهيجًا في الجهاز التنفسي، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو مشاكل التنفس الأخرى من تفاقم الأعراض.

2. التأثير على الجهاز القلبي والوعائي: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن السجائر الإلكترونية قد تؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد تسبب زيادة في ضغط الدم وتقلص في الأوعية الدموية.

3. التأثير على الجهاز العصبي: قد تؤثر السجائر الإلكترونية على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، وقد تسبب تأثيرات مثل القلق والتوتر والاضطرابات النفسية.

4. التأثير على الفم والأسنان: قد تسبب السجائر الإلكترونية تهيجًا للفم والحلق والأسنان، وقد تزيد من خطر التسوس ومشاكل اللثة.

5. التأثير على التعود النفسي: قد يتعود الأشخاص على استخدام السجائر الإلكترونية دون نيكوتين ويصبحون تعودًا نفسيًا على التبغ الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية العودة إلى التدخين بنيكوتين في المستقبل.

من المهم أن يتم إجراء المزيد من البحوث لفهم تأثيرات السجائر الإلكترونية دون نيكوتين على الصحة بشكل أفضل. إذا كنت مهتمًا بالتوقف عن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية، يُنصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مشورته ودعمه.

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