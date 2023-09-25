رئيس البنك الآسيوي: سندات بـ2 مليار دولار لدعم الاستثمار في البينة التحتية

قال جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك يعد أكبر شريك قوي مع البنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية بخلاف التعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار .

كشف عن عقد اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية و بعض البنوك الأخري

اشار الي إسناد عمليات سندات بقيمة ٢ مليار دولار بإجمالي اكتتاب وصل ٤.٦ مليار دولار لدعم الاستثمار في البينة التحتية.

كشف عن إطلاق خطة البنك لدعم المناخ وعقد اجتماعات مشتركة لمواجهة التغيير المناخي وسيتم إجراء المناقشات خلال الجلسات التي يستضيفها المؤتمر اليوم.

اشار الي تقديم تمويل بقيمة ٥٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢ بما يمثل ٥٤% من التمويل الممنوح .

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نظرة ثاقبة في تصريحاته خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشأن عدم ترك الأجيال المقبلة تبعات التغيير.المناخي .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة المالية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور دة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سهير الجندي وزير الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وعدد من قيادات للبنوك المصرية.



وبدأت الفعاليات وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وسط ترقب نن الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية .

ويستمر توافد ممثلي الوفو المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.