استطلاع رأي جديد يوجه صفعة لـ بايدن بشأن نجاحه في انتخابات 2024

كشف استطلاع رأي جديد حول الانتخابات الأمريكية المقبلة 2024، عن تقدم المرشح المحتمل للبيت الأبيض، دونالد ترامب، بفارق 10 نقاط على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفتا "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز"، أن ترامب حصل على 52% مقارنة ببايدن الذي تمكن من جمع 42% من إجمالي الأصوات.

وكتب جيسون ميلر مستشار ترامب على حسابه بمنصة "إكس"، "الرؤوس تتحطم في جيف بيزوس أمازون واشنطن بوست، حيث يتقدم الرئيس ترامب الآن على بايدن على المستوى الوطني بفارق 10".

وأعرب الناخبون في الاستطلاع عن عدة مخاوف بشأن قيادة بايدن ولاية ثانية، بما في ذلك فريقه، والعمر وسياسات الهجرة.

وقال 44% من المشاركين في الاستطلاع إن الوضع المالي للبلاد تدهور منذ تولي بايدن منصبه. وينظر 30% فقط من الناس إلى سياساته الاقتصادية في ضوء إيجابي.

وفيما يتعلق بالأداء العام، يرى 37% منهم أنه إيجابي، بينما أبدى 56% آراء سلبية.

وعندما يتعلق الأمر بالهجرة وزيادة تدفق المهاجرين إلى ولايات مثل نيويورك، فضل 23% من المشاركين في الاستطلاع سياسات بايدن، في حين رفضها 45% بشدة.

ووسط شكوك حول كفاءته العقلية في سن الثمانين، اعترف 74% من الناخبين بأنه أكبر من أن يترشح للرئاسة مرة أخرى.