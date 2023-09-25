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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة المولد النبوي وانتصارات أكتوبر. زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية ، عن التصريح (بزيارتين إستثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إعتباراً من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023 ، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .


 وذلك بمناسبة الإحتفال (بالمولد النبوى الشريف لعام 1445 هجرياً والإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6/10/2023) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف السياسة العقابية القوات المسلحة المولد النبوي الشريف زيارتين استثنائيتين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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