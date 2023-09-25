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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يقفز من الطابق الثاني هرباً من الديانة في عين شمس.. تفاصيل

المتهمون
المتهمون

قفز عاطل من الطابق الثاني بعين شمس هرباً من 3 أشخاص تعدوا عليه بسبب خلافات مالية بينهم ، تم نقل المصاب الي المستشفي لاسعافه وضبط المتورطين في الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو إحدى العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ يعمل عامل ومقيم بالعقار محل البلاغ قرر بسقوط أحد الأشخاص غير معلوم لديه من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ وحدوث إصابته ، وأمكن تحديد المصاب وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجســم ولا يمكن إستجوابـــه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبــة 3 عاطلين يقيمون بدائرة القسم بالشقة سكن أحدهم فى وقت مُعاصر لحدوث الواقعة ، وبإستهداف الشقة تبين عدم تواجد المتهمين ، تم ضبطهم .

وإعترفوا بإستدعائهم للمجنى عليه للشقة محل الواقعة لحل خلافات مالية بينهم ، ولدى حضوره حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدى ، فقام على إثرها المصاب بالتوجه نحو شرفة الشقة والقفز منها مُحاولاً الهرب مما نتج عنه إصابته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات مالية سقوط شخص قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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