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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة خبراء الطاقة تبحث اعتماد النسخة النهائية لوثيقة الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية يومي 25-2023/9/26، بمشاركة الدول العربية الأعضاء وعدد من المنظمات والهيئات العاملة في قطاع الطاقة.

وأكد السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية؛  أهمية هذا الاجتماع والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتي من بينها اعتماد النسخة النهائية لوثيقة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى اختيار موضوع مناسب لمسابقة الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة للعام القادم 2024.

وأوضح أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع موضوع التحول الطاقوي وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين" المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمناقشته في الاجتماع وإدراجه ضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة

من جهتها، أشارت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بصدد إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية (2023) وفق المقترح المقدم من قبل أمانة المجلس والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعرض ملخص حول وضع السيارات الكهربائية في الدول العربية تمهيداً لاستكمال دليل تركيب محطات الشحن الذي يجري إعداده بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الدول العربية والأنشطة المتعلقة بهما.

استخدام الهيدروجين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيارات الكهربائية الشؤون الاقتصادية الطاقة المتجددة المجلس الوزاري العربي

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