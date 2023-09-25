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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"مجلس حكماء المسلمين" يحصد جائزة الجناح الأفضل في معرض إندونيسيا الدولي

رئيس مجلس حكماء المسلمين
رئيس مجلس حكماء المسلمين

حصل جناح مجلس حكماء المسلمين على جائزة أفضل جناح في معرض إندونيسيا للكتاب الإسلامي عام 2023، وذلك من بين مئات الهيئات والمؤسسات ودور النشر المحلية والدولية المشاركة في هذا المعرض، الذي استمر خلال الفترة من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري في ستاد سوكارنو بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

معرض إندونيسيا للكتاب الإسلامي

وأوضح المجلس - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن مشاركته في المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في جنوب شرق آسيا للكتاب الإسلامي، تحظى بإشادة كبيرة على مستوى الفعاليات والأنشطة التي نظَّمها الجناح.

من جهته، أكد الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، أن المشاركة النشطة للمجلس في عدد كبير من معارض الكتاب حول العالم، إنما تشير إلى التزام المجلس بتعريف الإسلام الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإبراز قيم التسامح والسلام والوئام والأخوة الإنسانية.

كما أعرب الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، عن شكره وتقديره لمشاركة مجلس حكماء المسلمين، وما قدَّمه من إصدارات مهمة جعلت من الجناح محل إقبال من قِبل العديد من روَّاد المعرض.

بدوره، قال الدكتور عبد المعطي، الأمين العام للجمعية المحمدية، خلال زيارته لجناح المجلس، أن الكتب المعروضة تعبر عن أفكار نيرة؛ ما يسهم إلى حد كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى كثير من شباب اليوم.

واختتم جناح جلس حكماء المسلمين مشاركته في هذا المعرض، التي تأتي للعام الثاني على التوالي، بعدد من الأنشطة والفعاليات التي حَظِيت بإقبال كبير من قِبل رواد المعرض الذين حرصوا على التوافد يوميًّا على الجناح للاطلاع على أحدث إصدارات دار الحكماء للنشر، والمشاركة في الندوات والفعاليات التي ينظمها فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا.

يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين هو هيئة دولية مستقلة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأنشئ في أبوظبي عام 2019، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، يضم في عضويته عددًا من علماء الأمة وحكمائها ووجهائها ممن يتسمون بالعدالة والوسطية وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين بني البشر.

 

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