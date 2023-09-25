ماهو الواجب نحو النبي؟ داعية تكشف الحقوق الواجبة له

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن ما هو الواجب نحو النبي؟ وما يجب للنبي علينا، تزامنا مع الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ما هو الواجب نحو النبي؟

وأضاف دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة صدى البلد، أن أول هذه الحقوق والواجبات للنبي علينا، هو الإيمان بالنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- ويكون هذا الإيمان على أقوى ما يكون، فلا يكتمل إيمان المسلم إلا بالإيمان بالنبي.

وأشارت إلى أن ثاني هذه الحقوق والواجبات، هو محبة النبي الكريم، وتظهر هذه المحبة بالاحتفال بالنبي الكريم، والنبي قال "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين".

وأكدت أن الحديث عن النبي لا يمكن أن يكون بدعة، منوهة أن شراء حلوى المولد النبوي جائزة وليست بدعة، فالإسلام لم يحرم الحلوى، ولا التهادي بها والتزاور بين المسلمين.

فوائد الصلاة على النبي

وذكرت، من مظاهر حب النبي، هو كثرة الصلاة على النبي، فهي تفرج الهموم وتشرح الصدر وتريح البال، منوهة أن العلماء ذكروا أربعين فائدة للصلاة على النبي، تحدث في الدنيا والآخرة، أبرزها الشفاعة وقضاء الحاجة، وكذلك صلاة الله على عباده بصلاتهم على النبي، ومنها كذلك استقامة على الصراط يوم القيامة.

وأوضح، أن حب المسلم للنبي يجعله متبع لسنة الحبيب المصطفى، واقتدي بهديه، وأتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى، فالنبي قال "أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".