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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر السكر التمويني والحر اليوم الإثنين 25-9-2023

سعر السكر
سعر السكر

سعر السكر في التموين.. استقرت أسعار السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، حيث يحصل كل فرد داخل بطاقة التموين على حصة زجاجة زيت تمويني بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.60جنيه وسلعة إضافية استكمالات لقيمة دعم الفرد 50 جنيها.

سعر السكر الحر.. قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

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ارتفاع أسعار السكر غير مبرر

 

وأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظرارتفاع أسعار السكر غير مبرر بأنواعه للسوق الخارجي مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم

وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.|

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