استدعاء موسكو سفير بلغاريا للاحتجاج على طرد بلاده رجل دين أرثوذكسي روسي

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير بلغاريا، أتاناس كراستين، اليوم الإثنين، للاحتجاج على طرد البلاد رجل دين أرثوذكسي روسي الأسبوع الماضي.

طردت بلغاريا رجل دين روسي واثنين من رجال الدين البيلاروسيين لقيامهم بما وصفته بـ "أنشطة موجهة ضد الأمن والمصالح الوطنية للبلاد".

جدير بالذكر أن بلغاريا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وتعرضت العلاقات الدافئة تاريخياً بين صوفيا وموسكو لتوتر متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة منذ الحرب في أوكرانيا.

في وقت سابق، أصدرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، تعليقا على قرار بلغاريا بطرد عميد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والذي وصفته بأنه مدمر.

وصفت زاخاروفا قرار السلطات البلغارية بطرد عميد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، بأنه خطوة مدمرة أخرى.