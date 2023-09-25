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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمارات بمليارات الدولارات.. بايدن يعترف رسميا بجزر كوك ونيوي كدولتين ذات سيادة

جو بايدن
جو بايدن

قال  الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونجرس لاستثمار 40 مليار دولار في البنية التحتية لجزر المحيط الهادئ.

أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة اعترفت رسميًا بدولتي جزر كوك ونيوي في المحيط الهادئ، حيث استضاف زعماء إقليميين في محاولة لانتزاع النفوذ من الصين.

جاء هذا الإعلان في بداية قمة مع منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يضم 18 عضوا، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس يعلن عن موقف أمريكي أكثر حزما في المنطقة.

وقال بايدن، إن واشنطن تعترف بجزر كوك ونيوي كدولتين ذاتي سيادة ومستقلتين” وستقيم علاقات دبلوماسية مع كلتيهما”.

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وقال بايدن إن هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على “منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة”.

وأضاف أن اتفاقيات الاعتراف بالبلدين ستساعد أيضًا في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع تغير المناخ في منطقة معرضة للخطر وتعزيز النمو الاقتصادي.

يبلغ عدد سكان جزر كوك ونيوي معًا أقل من 20 ألف نسمة، لكنهما يشكلان منطقة اقتصادية مترامية الأطراف في جنوب المحيط الهادئ.

بايدن الكونجرس المحيط الهادئ

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